Korkutan bina yangını

Kaynak: İHA
Korkutan bina yangını

Bursa'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.

Korkunç olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Alevlerin kısa sürede hızlanırken büyümesinin ardından olay yerin çok sayıda ekip geldi. Ekipler yangını kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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