Korkutan Ebrar Karakurt gelişmesi

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Korkutan Ebrar Karakurt gelişmesi

Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'un rahatsızlandığını açıkladı.

Rusya Voleybol Ligi’nde, Minchanka ile karşı karşıya geldi.

Lokomotiv Kaliningrad rakibini 20-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederken milli yıldızımız Ebrar Karakurt’un yokluğu dikkat çekti.

Ebrar Karakurt’un kadroda olmamasına dair tartışmalar sürerken Rus ekibinden açıklama geldi.

Milli yıldızımızın rahatsızlık geçirdiğini söyleyen Lokomotiv Kaliningrad yaptığı açıklamada, "Yulia Brovkina ve Ebrard Karakurt rahatsızlıkları nedeniyle maça çıkamazken, Ksenia Parubets'in uzun süreli tedavisi sürüyor" dedi.

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