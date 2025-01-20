Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü

Muğla'da akaryakıt dolu tankerin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede ateş topuna döndü.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine Muğla Fethiye ilçesi Göcek Mahallesinde tankerinde mazot yükle kamyonetin kupasının yanmakta olduğu bildirildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman İtfaiye ekipleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Dalaman ve Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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Yangında kamyonetin iç kısmı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeninin motor aksamı olduğu öğrenildi.

Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü

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