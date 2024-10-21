Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

Bolu’da etkili kar 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağlarını kapladı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçen dağda ağaçlarda buz tuttu.

Bolu'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu. Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. (DHA)

Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

Köroğlu Dağları karla kaplandı! Ağaçlar buz tuttu

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