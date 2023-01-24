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Korona virüs aşısı grip aşısı gibi yılda bir kez yapılacak

Korona virüs aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının düşünüldüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:51
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Korona aşısı grip aşısı gibi yılda bir kez yapılacak

Korona virüs aşısı grip aşısı gibi yılda bir kez yapılacak
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Halk TV’nin haberine göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkenin COVID aşısı stratejisinde değişikliğe giderek son güncellenen COVID-19 aşısının sağlıklı yetişkinler için yılda bir kez yapılmasını tavsiye etti.

ABD Gıda ve İlaç Diaresi ayrıca, kurum dışı bağımsız danışmanlardan oluşan kuruldan bazı küçük çocuklar, yaşlı yetişkinler ve bağışıklığı zayıflamış kişiler için yılda iki kez COVID aşısı uygulanmasını değerlendirmelerini talep ettiği vurgulandı.

FDA, gelecek Perşembe düzenlenecek danışma kurulu toplantısından öncesinde hazırladığı brifing belgelerinde, grip aşılarının türlerinin yıllık olarak değiştirilmesine benzer şekilde, COVID aşısının güncellenmesi için rutin varyant seçimi yapılmasını tavsiye etti.

GÜNCELLEME SİNYALİ GELMİŞTİ

FDA’nın bu önerisi sürpriz olmadı. FDA, geçen ay bir güncelleme yapılacağı sinyalini vermişti.

Biden yönetimi ayrıca her sonbahar mevsiminde bir aşı takviyesi kampanyası planlıyor.

FDA'nın önerisine göre, ajans, bağımsız uzmanlar ve üreticiler her yıl yaz başında hangi türlerin hedef alınacağına karar verecek ve sonbahardan önce güncellenmiş aşıların üretilmesi ve piyasaya sürülmesi için birkaç ay süre tanınacak.

Şu anda Amerika’da çoğu kişinin, hangi aşı olduğuna bağlı olarak, en az üç ila dört hafta arayla iki doz orijinal COVID aşısı olması ve birkaç ay sonra da takviye doz aşı olması gerekiyor.

Kuruluş teklif lehinde oy kullanırsa, Pfizer ve Moderna’nın hem Omicron hem de orijinal varyantları hedef alan uyarlanmış aşıları, sadece güçlendirici olarak değil, tüm COVID aşı dozları için kullanılacak.

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