Korona aşısı olanlara tazminatlar ödeniyor. Yüzlerce kişi şimdiden aldı

Almanya’da, ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana, toplamda 11 bin 827 kişi, COVID-19 aşısının kendilerine zarar verdiği iddiasıyla tazminat talebinde bulundu. Alman yetkililer, bu başvuruların 467’sinde, başvuru sahibinin COVID-19 aşısı nedeniyle zarar gördüğünü kabul etti.

Almanya’da yaklaşık 65 milyon kişi en az bir doz COVID-19 aşısı aldı. Bu durumda, aşıdan zarar gören kişilerin oranı %0,00072’ye denk gelirken, bunun, her 138 bin 888 aşılamadan birinde, bir kişinin aşıdan zarar gördüğünün kabul edildiği anlamına geliyor.

BİNLERCE DOSYA İNCELEMEDE

467 kişiye tazminat ödemesi yapılırken, 5 bin 597 başvurunun ise hala inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tazminat başvurularının birçoğunun henüz neticelendirilememiş olmasında bilirkişi eksikliği rol oynuyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamada "Covid-19 aşılarıyla münferit hastalık seyirleri arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda tıbbi bilgilerin tam olmamasının" da bir sorun oluşturduğu belirtildi.

BAŞVURU İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Almanya’da, COVID-19 aşısının olası yan etkileri nedeniyle tazminat talebinde bulunan kişilerin başvuruları, eyaletlerde sosyal güvenlik, bireysel tazminat ve ağır engellilik konularından sorumlu olan bakım idarelerine (Versorgungsamt) yönlendiriliyor.

Aşıdan kaynaklanan zararlarla ilgili şikayetlerde bulunan kişilerin ilk adımı, aile hekimlerine başvurmak oluyor. Hekimler, aşının zarara yol açmış olabileceği şüphesi bulunan vakaları Federal Aşılar ve Biotıbbi İlaçlar Enstitüsü’ne (Paul Ehrlich Enstitüsü) bildiriyor. Bu bildirim sonrasında, kişiler tazminat başvurusunda bulunabiliyor ve başvuruları bir bilirkişi tarafından inceleniyor. Tazminat kararını ise başvurunun alındığı bakım idaresi veriyor.

Aşı tazminatı başvurularının sayısı Almanya’da eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Örneğin, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern’de birkaç yüz başvuru yapılırken, bu sayı Hessen ve Berlin’de 900 civarında. Bavyera’da ise 2 bin 500’den fazla başvuru yapıldı.

Enfeksiyondan korunma yasasına göre, aşının yarattığı zarar, aşının alışılmış yan etkilerinin ötesine geçen ve kalıcı bir sağlık kaybını ifade ediyor. Zararın altı aydan uzun süre devam etmesi ve bunun aşı ile ilişkili olabileceği şüphesi bulunması gerekiyor. Tazminat başvuruları, sadece COVID-19 aşısı için değil, grip aşısı gibi resmi olarak tavsiye edilen tüm aşılar için yapılabiliyor.

Tazminat talebi kabul edildiğinde, devlet zarar görenlere ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalırken, ancak bunun, her vakanın somut durumuna göre belirlendiği açıklandı.

Zarar gören kişiye, hayatının sonuna kadar emeklilik maaşı bağlanabilirken, eşinin maddi geçimine de yardımcı olunması gibi kararlar alınıyor.

Aşıdan dolayı zarar gördüğü için mesleğini yapamayan kişilere ise, sağlıklı oldukları dönemde kazandıkları gelire göre de bir ödeme yapıldığı belirtildi.