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Şıracının şahidi bozacı oldu! Daha önce 'korona Türk genine dokunmaz' diyen Oytun Erbaş HAARP'çı oldu. Melih Gökçek de onu paylaştı

Şıracının şahidi bozacı oldu! Daha önce koronanın, genlerinden dolayı Türklere dokunmayacağını iddia eden Oytun Erbaş yeniden ortaya çıktı. Erbaş, bu sefer de depremin ‘HAARP’ olarak bilinen kuyu bombası tarafından yapıldığını iddia etti. Erbaş’ın o sözlerini Melih Gökçek de paylaştı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:55
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Korona Türk genine dokunmaz diyen Oytun Erbaş yine ortaya çıktı

Şıracının şahidi bozacı oldu! Daha önce 'korona Türk genine dokunmaz' diyen Oytun Erbaş HAARP'çı oldu. Melih Gökçek de onu paylaştı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler Türkiye’yi yıkıma uğrattı. Deprem karşısında 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi ise yaralandı. Maraş dahil çevredeki 11 il ise deprem karşısında enkaza döndü.

Bu felaket karşısında birçok kişi söz konusu depremin, “dış güçler” tarafından düzenlendiği ve HAARP tarafından tetiklendiği iddia edildi. Bununla birlikte “kuyu bombası” iddiası da tartışıldı.

Söz konusu iddialar birçok jeoloji uzmanı tarafından reddedilse de bu iddialar konuşulmaya devam ediliyor.

Doktor Oytun Erbaş, katıldığı bir programda da HAARP ile ilgili sosyal medyada gündem olan ifadeler kullandı.

HAARP teknolojisinin iyonosferden enerji transferleri yapabildiğini söyleyen Erbaş, “Radyo dalgaları neden gelip gidiyor. Yüksek güçte enerji dalgası mı etki etmeyecek. Radyo dinlediğine inanıyorsunuz da elektromanyetik enerjiye inanmıyorsunuz. Depremler, yeraltındaki titreşim frekansları değiştirilerek yapılabilirler. Yapay deprem yapılabilir. Fay hatlarını bilmek büyük artı. Zaten kırılma yerlerini de biliyorlar.” diye konuştu.

Oytun Erbaş’ın depremin yapay bir güç tarafından meydana geldirildiğini söylediği anları Melih Gökçek sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek, “Ya Oytun Hocayı dinleyince kafam hepten karıştı. Tweet alemi ya siz ne düşündünüz” dedi.

Melih Gökçek’in söz konusu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede dalga konusu oldu.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ödemiş İstiklal İlkokulu'nu, Ödemiş Ortaokulu'nu ve Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.

Oytun Erbaş, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri AR-GE koordinatörü olarak görev yapıyor.

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