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Korona virüs aşısı diye binlerce kişiyi kandırmışlar

Almanya'da yaklaşık 8 bin 600 hastaya korona virüs aşısı yerine tuzlu su enjekte eden korona virüs aşısı karşıtı olduğu düşünülen hemşire için mahkemeden çıkan karar tartışmalara yol açtı. Olay dünya basınında da gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:55
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Korona virüs aşısı diye binlerce kişiyi kandırmışlar. Almanya'da hemşirenin tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı

Korona virüs aşısı diye binlerce kişiyi kandırmışlar
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Almanya'da 39 yaşındaki hemşire Antje T.'nin çalıştığı hastaneden yaptıkları ülke gündemine oturdu.

Antje T. isimli hemşire 5 Mart ile Nisan 2021 tarihleri arasında çoğunluğu hastane çalışanı, eğitimci ve 70 yaş üstü doktorlardan oluşan 8 bin kadar hastaya BioNTech Pfizer aşısı yerine 'tuzlu su solüsyonu' enjekte etti.

Antje T.' Nin yaptığı fark eden başka bir çalışma arkadaşı ihbar etti.

Daily Mail'e göre polis, hemşirenin vardiyası sırasında şırıngaları hazırladığı için Kovid-19 aşılarını gizlice değiştirebildiğini söyledi.

TUTUKLANDI, SONRA SERBEST KALDI

Olayın açığa çıkmasının ardından görevinden ihraç edilen Antje T. tutuklandı. Antje T., 2022'deki duruşmada 15 adet kasıtlı suçtan yargılanmaya başlarken, bunlardan dokuzu delil olmadığı için davadan düşürüldü.

Korona virüs aşısı yerine insanlara tuzlu su enjekte eden hemşireye altı ay denetimli serbestlik cezası verildi. Karara büyük tepki gösteren kamuoyu, davanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

'DAHA FAZLA KİŞİYE UYGULANDIĞINA DAİR KANIT YOK'

Mahkeme sözcüsü Torben Toelle, savcının altı şırınganın salin çözeltisiyle değiştirildiğine dair kanıt bulduğunu belirtirken, daha fazla kaç kişiye uygulandığının ortaya çıkmadığı için suç olarak davaya dahil edilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan hemşirenin sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilirken, kararın bir hafta içinde temyiz edilebileceği belirtildi.

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