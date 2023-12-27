Korona virüs kalp yetmezliği salgınını başlattı

Japonya'da Riken Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma korona virüsünün kalp yetmezliğine neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, korona virüsü, kalpte bulunan ACE2 adlı reseptörlere bağlanarak kalp fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu bildirildi. Bunun da ileride kalp krizi riskini artıdığı ifade edildi.

Araştırmacılar, korona virüsünün kalıcı enfeksiyonlara yol açabileceğini ve kalp yetmezliği olan kişilerin sayısının artabileceğini belirtti.

YENİ TEHLİKE: JN.1

Korona virüsü, sürekli yeni varyantlar üretiyor. Bunlardan biri de JN.1 adı verilen varyant.

Bu varyant, birçok ülkede enfeksiyon sayısını yükseltti. Uzmanlar, bu varyantın da kalp sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Riken Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Hidetoshi Masumoto, "Korona virüsü, kalpte kalıcı hasarlara neden olabilir. Kalp yetmezliği salgınıyla karşı karşıyayız. Bu yüzden, kalp yetmezliği tanısı ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirmemiz lazım." dedi.