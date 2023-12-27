Korona virüs kalp yetmezliği salgınını başlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Korona virüs kalp yetmezliği salgınını başlattı
Korona virüsü, kalp hastalıklarına neden olan bir salgın haline gelmiş durumda iken sağlık uzmanları, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Japonya'da Riken Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma korona virüsünün kalp yetmezliğine neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, korona virüsü, kalpte bulunan ACE2 adlı reseptörlere bağlanarak kalp fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu bildirildi. Bunun da ileride kalp krizi riskini artıdığı ifade edildi.

Araştırmacılar, korona virüsünün kalıcı enfeksiyonlara yol açabileceğini ve kalp yetmezliği olan kişilerin sayısının artabileceğini belirtti.

YENİ TEHLİKE: JN.1

Korona virüsü, sürekli yeni varyantlar üretiyor. Bunlardan biri de JN.1 adı verilen varyant.

Bu varyant, birçok ülkede enfeksiyon sayısını yükseltti. Uzmanlar, bu varyantın da kalp sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Riken Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Hidetoshi Masumoto, "Korona virüsü, kalpte kalıcı hasarlara neden olabilir. Kalp yetmezliği salgınıyla karşı karşıyayız. Bu yüzden, kalp yetmezliği tanısı ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirmemiz lazım." dedi.

İlgili Haberler
Kalp yetmezliğini bitiriyor, ağrıları anında geçiriyor. Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor
Kalp yetmezliğinde yeni umut ışığı
Kalp yetmezliği neden olur?
Son Haberler
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama Ekonomi
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı Spor
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu Gündem
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir? Yemek Tarifleri
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık Gündem
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı Dünya
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı Gündem
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı