Korona sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni belli oldu

DHA’nın haberine göre; ABD merkezli Duke ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları, korona virüs geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dâhil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti.

KOKU ALMA DUYUSU AYLARCA KAYBOLANLARDA GÖRÜLDÜ

Bu olağan dışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü. Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde ‘az koku alma sinir hücresine’ sahip olduklarını tespit etti.

YAKLAŞIK 15 MİLYON KİŞİ, KOKUYU TAM OLARAK GERİ KAZANAMIYOR

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, koronavirüs sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

HAYATİ SİNİR HÜCRELERİNE SALDIRIYOR

Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu.