Korona olan İlber Ortaylı son durumunu anlattı 

Yapılan testin pozitif çıkmasıyla korona olduğunu öğrenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ortaylı açıklamasında okurlarına sağlık durumunun iyi olduğunu, dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“BUNDAN SONRA 1 AY DAHA DİKKATLİ YAŞAMAK ZORUNDAYIM”

Ortaylı açıklamasında, “Sevgili okurlarım, geçen hafta yorgunluktan sonra bir rahatsızlık geçirdim. Doğrusu bu ikinci kovitti. Ama hafif geçirdiğim için olacak hekimimin yardımıyla arkadaşlarımın ilgisiyle atlattım. Kendindeyim. Bundan sonra 1 ay daha dikkatli yaşamak zorundayım. Çünkü yorgunluk ve kış şartları kabalıklar bu hastalığı depreşebilir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelenmişti.

Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’ da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye’de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecekti.

