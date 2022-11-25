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Korona olan İlber Ortaylı son durumunu anlattı 

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan korona testinin pozitif çıktığı ifade etmişti. Ortaylı, sağlık durumuyla ilgili son durumunu anlattı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:31
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Korona virüse yakalanan İlber Ortaylı son durumunu anlattı 

Korona olan İlber Ortaylı son durumunu anlattı 
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Yapılan testin pozitif çıkmasıyla korona olduğunu öğrenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ortaylı açıklamasında okurlarına sağlık durumunun iyi olduğunu, dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“BUNDAN SONRA 1 AY DAHA DİKKATLİ YAŞAMAK ZORUNDAYIM”

Ortaylı açıklamasında, “Sevgili okurlarım, geçen hafta yorgunluktan sonra bir rahatsızlık geçirdim. Doğrusu bu ikinci kovitti. Ama hafif geçirdiğim için olacak hekimimin yardımıyla arkadaşlarımın ilgisiyle atlattım. Kendindeyim. Bundan sonra 1 ay daha dikkatli yaşamak zorundayım. Çünkü yorgunluk ve kış şartları kabalıklar bu hastalığı depreşebilir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelenmişti.

Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’ da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye’de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecekti.
 

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Sümerli Astrofizikçi
25.11.2022 14:56
Geçmiş olsun Bilge Adam, Ülkemizin yetiştirdiği en değerli Kültür Çınarlarından biri Sensin, Güzel İnsan.  
 
Osman
25.11.2022 14:52
Geçmiş olsun muhterem hocam.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
25.11.2022 14:51
Geçmiş olsun sayin ortayli,aman iyi olun bir an önce,sizlerin değerli fikir ve konuşmalarinizi dört gözle bekleyeceğiz.saygilarimla  
 
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