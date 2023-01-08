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Korona bitti bitiyor derken ‘Kraken’ ortaya çıktı. 29 ülkede görüldü

Korona virüsün bitti derken Kraken adında yeni bir varyant ortaya çıktı. Yeni varyantın bulaşıcı özelliğinin çok hızlı olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:00
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Korona virüsün yeni varyantı Kraken ortaya çıktı. DSÖ'den açıklama geldi

Korona bitti bitiyor derken ‘Kraken’ ortaya çıktı. 29 ülkede görüldü
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Korona virüsle mücadele devam ediyor. Korona virüsün bir varyantı daha ortaya çıktı. Kraken' adı verilen yeni varyant çok hızlı bulaşıyor.

Varyantın 29 ülkede görüldüğü açıklandı. Bu varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama gelirken, maske kullanımı birçok ülkede yeniden gündeme geldi.

Virüse Türkiye'de henüz rastlanılmazken uzmanlar hızlı bulaşma özelliği nedeniyle yakın zamanda virüsün Türkiye'de de görülebileceğini belirtti.

ABD'DE VAKA SAYISINI İKİYE KATLADI

Koronavirüsün yeni bir alt varyantı daha ortaya çıktı. Kraken adı verilen yeni virüs şu ana kadar 29 ülkede tespit edildi. Bu varyant en hızlı yayılan ve en çabuk bulaşan varyantlardan biri. Hastalık yapıcı etkisi diğer varyantlardan fazla değil. Hızla bulaşan varyant ABD'de 9 günde vaka sayısını ikiye katlamış durumda.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

DSÖ'den yapılan açıklamada varyantın Avrupa ve ABD'deki yayılma hızından endişe edildiği belirtilerek "BB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır. Bizim endişemiz, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu... Bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak" ifadelerine yer verildi.

Kanal D Haber'in haberine göre hastalığın bulaşıcılığının azaltılması için çoğu ülkede maskeye dönüş yeniden gündemde.

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