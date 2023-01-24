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Bill Gates: Sıradaki pandemiye hazır olun insan yapımı olabilir

Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates, sıradaki pandeminin insan yapımı olabileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 18:53
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Koronanın olağan şüphelisi Bill Gates: Sıradaki pandemiye hazır olun insan yapımı olabilir

Bill Gates: Sıradaki pandemiye hazır olun insan yapımı olabilir
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Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bill Gates, yeni bir açıklama yaptı. Gates, “insan yapımı virüs” uyarısında bulundu.

Pandemi dönemindeki uygulamaları nedeniyle Avustralya'ya övgülerde bulunan Gates, “Çok sağlam önlemler alındı. Avustralya’da aşı yokken bile korona virüs yayılması düşüktü. Muhteşem bir başarı, her devlete örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

Gates, “Küresel pandemi planı” önerisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Avustralya sıradaki pandemiye hazırlansın. Bu defa insan yapımı bir pandemi olabilir.”

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Metin
24.01.2023 19:36
Bill Gates koronanın gerçekten sorumlusu olsa çıkıp sürekli bu konuda konuşur mu? Çok göz önünde olan biri şüpheli olarak gösteriliyorsa bence gerçekten korona virüsün gizli sorumluları olabilir.  
 
adem
24.01.2023 19:25
bunlar şeytanın gücünü dünyaya yayıp ALLAH'A tapmayı yok etmek için uğraşıyorlar,ülkemizide de hem müslümanlığı bitirmek hemde ülkemizi işgal etmek için devamlı oyunlar oynuyorlar  
 
Plandemi
24.01.2023 19:09
Para kazanmak için biyolojik silah üretip ve toplu katliyam yapan insan düşmanlarını durduracak kimse kalmadımı  
 
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