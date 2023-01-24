Bill Gates: Sıradaki pandemiye hazır olun insan yapımı olabilir

Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bill Gates, yeni bir açıklama yaptı. Gates, “insan yapımı virüs” uyarısında bulundu.

Pandemi dönemindeki uygulamaları nedeniyle Avustralya'ya övgülerde bulunan Gates, “Çok sağlam önlemler alındı. Avustralya’da aşı yokken bile korona virüs yayılması düşüktü. Muhteşem bir başarı, her devlete örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

Gates, “Küresel pandemi planı” önerisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Avustralya sıradaki pandemiye hazırlansın. Bu defa insan yapımı bir pandemi olabilir.”