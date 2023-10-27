Korsan taksiciye 20 bin lira ceza

Antalya’nın Kemer ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

KAYNAK: AA
Korsan taksiciye 20 bin lira ceza

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde korsan taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 07 ADG 504 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta bulunan iki yolcunun ifadesine başvurdu.

Yolcular 700 lira vermiş

Yolcular İ.T. ve S.Ö, sürücü B.G. ile Antalya Havalimanına gitmek için 700 lira karşılığında anlaştıklarını söyledi. Sürücünün yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye ceza kesildi

Yapılan işlemlerin ardından sürücü B.G.'ye korsan taşımacılık yapmaktan toplam 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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