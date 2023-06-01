Korsan taksiciye 'Kardeşim biz polisiz' şoku

Sivil polisler, araca binerek korsan taksicinin gidecekleri yeri söyledi.

Taksici, müşteri sandığı sivil polislerle yola çıktıktan sonra verilen adrese geldiğinde yanlarına siren çalan polis otosu gelince kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Taksicinin durmasının ardından kontak anahtarını alan polis, "Kardeşim biz polisiz, gel kardeş" diyerek şok yaşattı.

Diğer sivil polisin kendisini görüntülediğini fark eden taksici, "Abi" derken diğer polis de "İn bakalım, polis" dedi.

Taksicinin "Bir daha yapmam" demesine rağmen ehliyet ve ruhsatı diğer polis ekibine teslim edildi.