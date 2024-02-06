Korsan yayın yapanlara da izleyenlere de para ve hapis cezası geliyor

Korsan yayınlarla mücadele için 3 bakanlık ortak bir çalışma başlatıyor. Korsan yayın yapan ve izleyenlere hem maddi hem de hapis cezaları uygulanacak. Korsan yayınlar devlete vergi kaybına neden olurken, kumar sitelerine reklam geliri sağlıyor ve izleyicileri kumara yönlendiriyor.

Korsan yayın yapan uygulama ve sitelere caydırıcı cezalar geliyor. Korsan yayın izleyenlere 15 bin liradan başlayan ve 1 milyon liraya kadar çıkabilen cezalar kesilecek. Korsan yayınlara göz yumanlara ise hem para hem de hapis cezası öngören bir teklif hazırlandığı bildirildi.