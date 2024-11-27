Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki tenis turnuvasına gelen izleyiciler ilginç bir evlenme teklifine tanıklık ettiler. Kortta resmi maça çıkan tenis eğitmeni Gökhan Başak, yere düşme numarası yaparak 7 yıldır birlikte olduğu eğitim koçu Dilek Gözüyılmaz’a evlenme teklifi etti.

Gözüyılmaz'ın teklifi kabul etmesinin ardından gelinlik ve damatlık giyen çift, antrenman maçı yaptıktan sonra evlendirme dairesine giderek nikah kıydı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Sakarya Mahallesi'nde düzenlediği T-200 Masters Turnuvası'nda resmi maça çıkan tenis eğitmeni Gökhan Başak, sakatlanmış görüntüsü vererek yere düştü.

Acı içerisinde yerde yığılan Başak'ın yardımına, 7 yıldır birlikte olduğu eğitim koçu Dilek Gözüyılmaz koştu. Sevgilisinin elini tutan Gökhan Başak, cebinden yüzük ve çiçek çıkararak diz çöküp Gözüyılmaz'a evlilik teklifi yaptı. Şaşkınlık yaşayan Gözüyılmaz, teklifi kabul ettiğini söyledi. Tekliften bir süre sonra gelinlik ve damatlık giyerek tenis kortunda antrenman yapan çift, ardından evlenme dairesinin yolunu tutarak nikah masasına oturup mutluluğa imza attı. Çift, yakın dost ve akrabalarıyla eğlenip evliliklerini taçlandırdı.

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

Kortta sakatlık numarası tuttu: Evlilik teklifini kabul etti

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