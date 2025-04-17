Koruma altındaki çocuklar polis okulunda: Diyarbakır’da özel gün

Kaynak: İHA
Koruma altındaki çocuklar polis okulunda: Diyarbakır’da özel gün

Diyarbakır’da koruma altındaki çocuklar, Polis Haftası’nda Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti. “Rol Model” programıyla polislik mesleğini öğrenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünde, koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Rol Model” programı kapsamında, çocuk evlerinde kalan çocuklar, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti.

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Okul Müdürü Mehmet Vefa Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen gezide, çocuklar polislik mesleğini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

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Eğitim ve etkinliklerle zenginleşen ziyaret, çocuklara hem bilgilendirici hem de keyifli anlar yaşattı.

İl Müdürlüğü, etkinlikle emniyet güçlerine teşekkür ederek Polis Haftası’nı kutladı ve huzurun teminatı polislerin önemine vurgu yaptı.

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