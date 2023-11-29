Koruma altındaki kum zambakları kuvvetli rüzgardan zarar gördü

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar, hafta başından bu yana aralıklarla etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle koruma altındaki kum zambakları da zarar gördü.

KAYNAK: AA
Koruma altındaki kum zambakları kuvvetli rüzgardan zarar gördü

Merkez, Alandere ve Caferiye plajlarında yoğun olarak görülen, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle yerinden söküldü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda kum zambağı soğanlarıyla sökülerek etrafa savruldu.

kum-cicek-2.jpg

"KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sahili "beyaz gelinlik" gibi süsleyen kum zambaklarının kuvvetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, "Bölgemizin en büyük zenginliklerinden biri olan kum zambaklarını, zararları telafi edip bulundukları yerlere dikimini yaparak kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bitkinin doğal ortamına taşınması noktasında duyarlı olunması gerektiğini belirten Acar, sökülen kum zambaklarını görenlerin belediyeye bilgi vermesini istedi.

kum-cicek-3.jpg

Acar, Kocaali ve Akçakoca sahillerindeki kuvvetli rüzgarda mendireklerin de hasar gördüğünü, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Öte yandan Kocaali ve Akçakoca ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nda, kuvvetli rüzgarın taşıdığı ağaç parçaları, tomruklar, plastik ve evsek atıklar nedeniyle kirlilik oluştu.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Rıza Çalımbay şaşkınlığını gizleyemedi: Ben böyle şey görmedim Spor
Rıza Çalımbay şaşkınlığını gizleyemedi: Ben böyle şey görmedim
İşe gidenler ve işten dönenlerin dikkatine Sağlık
İşe gidenler ve işten dönenlerin dikkatine
Fenerbahçe Danimarka'da sürprizle karşılaştı. Yoğun güvenlikle ayrıldı Spor
Fenerbahçe Danimarka'da sürprizle karşılaştı. Yoğun güvenlikle ayrıldı
Uykusuz kalanların dikkatine Sağlık
Uykusuz kalanların dikkatine
Tükürüğünüze dikkat edin Sağlık
Tükürüğünüze dikkat edin
Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı. 20 kilo vermişti Magazin
Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı. 20 kilo vermişti
Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam tutuklandı Gündem
Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam tutuklandı