'Can güvenliğim yok' şikayetine rağmen öldürülen Mihriban Altürk davası başlıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Mihriban Altürk, 21 Nisan’da evliliğinin ilk ayından beri 9 yıl boyunca sistematik olarak şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği Metin Şengil tarafından öldürüldü. Şengil ayrıca 8 yaşındaki kızlarını da ağır yaraladı. Ölümünden 24 gün önce boşanan Altürk’ün daha önce Şengil hakkında basit yaralamadan ve ölüm ile tehditten pek çok kez şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Öte yandan Altürk‘ün uzaklaştırma kararı devam ederken öldürüldüğü de ortaya çıktı.

YAŞAMAK İÇİN BOŞANMIŞTI: “KARDEŞİM GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLDÜ”

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre; Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Aralık saat 10.00’da ilk duruşma görülecek. Olay sonrası kaçan ve 3 gün sonra yakalanan fail Metin Şengil, 'boşandığı eşi kasten öldürmek', 'altsoya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından yargılanacak.

Mihriban Altürk’ün ablası Taybet Üren ve ailesinin avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Nilda Baltalı Kısa Dalga’ya konuştu. Kız kardeşinin can güvenliği olmadığı ve yaşamak için boşandığını belirten Taybet Üren, “Kardeşim defalarca 'Can güvenliğim yok' dedi. Kardeşimi koruyamadılar, korusalardı bugün yaşıyor olacaktı. Evimiz karakola çok yakın. Buna rağmen fail uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ederek kapımızın önünde kız kardeşimi ve ailemi ölümle tehdit etti. Emniyet’e söylüyorduk alıp götürüyorlardı ancak ertesi gün yine kapımıza dayanıyordu. Kardeşim göz göre göre öldürüldü” diye konuştu.

“MADEM Kİ ŞİDDET GÖRÜYORDUN NEDEN DAHA ÖNCE BOŞANMADIN?”

Türkiye’de her gün en az 1 kadın cinayetinin yaşandığını ifade eden Üren, “Kadınların canı önemsenmiyor. İsteyen gidiyor öldürüyor çünkü gerekli cezalar verilmiyor. Hakim boşanma aşamasında olan kardeşimi uzaklaştırma kararını uzattırmak istediğimiz de ‘Madem ki şiddet görüyordun neden daha önce boşanmadın?’ diyerek sorguladı. Oysa gereken cezalar verilse böyle şeyler bu kadar rahatça yaşanmaz. Artık gerekli cezalar kadın katillerine verilsin ve kadınlar yaşasın” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE YARALANMASINA RAĞMEN KORUMA KARARI ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMAMIŞ”

Avukat Baltalı ise “Daha önce yaralamaya rağmen koruma kararı etkin bir şekilde uygulanmadığı için şiddet artarak devam etmiş ve sonunda da daha 30 yaşına bile gelmeden Mihriban Altürk öldürülmüş. Daha önce yaralayan ve ölümle tehdit eden bir kişinin olay yerine pompalı tüfekle gelmesi de bu cinayeti planlayarak işlediğini gösteriyor. Mihriban'ın başlattığı mücadeleyi ailesi ve derneğimiz sürdürecek. Fail hak ettiği cezayı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.