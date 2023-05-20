Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu

Japon görevliler, Biden'ın korumalarına "yaklaşmayın" dedi. Yalnız bırakılan ABD Başkanı Joe Biden, az kalsın merdivenden düşüyordu.

Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu

ABD Başkanı Joe Biden'in G7 zirvesindeki zor anları kameralara takıldı. Japon görevlilerin Biden'ın korumalarını engellemesinin ardından Biden az kalsın merdivenden düşüyordu.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G7'nin liderler zirvesi, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası ile yok ettiği Hiroşima'da düzenleniyor.

Liderler zirvesine, Joe Biden'ın az kalsın tökezleyerek merdivenden kafa üstü düşeceği fakat son anda kurtulduğu video damgasını vurdu.

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