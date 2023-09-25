Koruyucu aile başvurusu 328 bini aştı

Bakan Göktaş, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış törenine katıldı. Törende Bakan Göktaş'ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Paolo Marchi ve çok sayıda koruyucu aile yer aldı.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AYNI ŞARTLARI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerin merkezinde yer alan aile kurumunu güçlendirmek adına yepyeni bir adım attıklarını belirterek, "Bütün tecrübelerimiz bize şunu göstermiştir ki çocuklara sunabileceğimiz en büyük değer öncelikle sevgi, şefkat ve güvendir. Çünkü sevildiğini hisseden çocuk mutludur, mutlu olan çocuk sağlıklıdır, sağlıklı olan çocuk ise geleceğe büyük bir öz güvenle hazırlanır. Çocuklarımızın sevgi, şefkat ve güven içinde büyüyüp yetişebilecekleri en sağlam kale, aile yuvasıdır. Biz, sosyal hizmet anlayışımız gereği, bütün çocuklarımız için aynı şartları sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda öncelikle ailelerin çocuklarına sundukları imkanları destekliyoruz. Sosyal Ekonomik Destek Programımızla 165 bine yakın çocuğumuzun ailesine ödenek sağlıyor, aile birliğinin güçlenmesine katkı sunuyoruz. Biyolojik ailelerinden uzak kalan çocuklarımızı da koruyucu aile programımızla sorumluluk sahibi, sevgi dolu ve sıcacık koruyucu aileleriyle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 BİN 335 ÇOCUK KORUYUCU AİLE YANINDA"

2002 yılında 500 koruyucu aile yanında 515 çocuğun himaye edildiğini, 2023 yılı ağustos ayı itibariyle ise 7 bin 817 koruyucu aile yanında 9 bin 335 çocuğa bakıldığını söyleyen Göktaş, "Ayrıca koruyucu ailelerimizin yanında 1051 özel gereksinimli çocuğumuz ve 652 yabancı uyruklu çocuğumuzun da bakımı sağlanmaktadır. Koruyucu ailelerimiz için sigorta ödemeleriyle birlikte aylık ortalama 6 bin lirayı bulan miktarda ödenek sağlıyoruz, özel gereksinimli çocuklarımız için ise bu miktar ortalama 8 bin liraya yaklaşmaktadır. 6 Şubat depremleri öncesinde 669 olan koruyucu aile başvurusu, depremlerden sonra 328 bini aşmıştır. Yine depremden önce 560 olan evlat edinme başvurusu 70 bine yaklaşmıştır. Bizim gayemiz sevgi ve şefkatle dolup taşan yüzlerce aile ile bir tebessümün sıcaklığıyla hayata bağlanacak çocuklarımızı bir araya getirmektir. Bu birleşmelerden çocuklar kadar ailelerin de mutlu olduğunu görüyoruz. Hepsinin ötesinde çocuklarımızın aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerimizin korunmasında da vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"11 İLDE PİLOT ÇALIŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ulaştıkları sonuçlar doğrultusunda, hem çocukların hem ailelerin mutluluğu ve refahına hizmet eden, millet ve devlet olarak verim aldıkları koruyucu aile hizmetini geliştirmeye karar verdiklerini belirten Göktaş, "Bu kararımız kapsamında Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini, UNICEF ile iş birliğinde yürüteceğiz. 36 ay sürecek olan projeyi üç temel hedef üzerine inşa edeceğiz. İlk olarak, koruyucu aile hizmetimizin güçlendirilmesine odaklanacağız. Bu aşamada öncelikle mevcut imkanlarımızı değerlendireceğiz. Aynı zamanda alanda hizmet veren personelimizin ve koruyucu ailelerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların alt yapısını güçlendireceğiz. İkinci aşamada geçici koruyucu aile sistemini planlayacak ve pilot illerde uygulamasını başlatacağız. Geçici koruyucu aile sistemi ile çocuklara uygun hizmet modeli belirleninceye kadar koruyucu aile yanında en iyi şartlarda bakımlarının sağlanmasını hedefliyoruz. 11 ilde 122 koruyucu aile adayı ile pilot çalışmamızı gerçekleştireceğiz. çalışmalarımızı kurumlar arası oluşturacağımız koordinasyonla daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje ile çocukların korunması, çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyal katılımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.