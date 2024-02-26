Koşarak yola atlayan yayaya motosiklet çarptı. 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana gelen olayda, Kuryelik yapan İbrahim Mayıl’ın kullandığı motosiklet, koşarak yolun ortasına çıkan Üveys Erim'e çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.