KOSGEB 2023’te yüz binden fazla işletmeye destek verdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nda kurum 2023’te Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli sektörlerdeki işletmelere destek sağladı.

Faaliyet raporunda, 2023'te 106 bin 776 işletmeye 18 milyar 132 milyon 875 bin 944 TL destek verildiğini aktarıldı.

İşletmelerden 39 bin 996'sı KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği imkanlarından, 16 bin 614'ü de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan faydalandı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden faydalanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu kümülatif işletme sayısı 37 bin 990'a ulaştı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde desteklerden en çok Akdeniz Bölgesi yararlandı.

Bölgedeki 34 bin 559 işletmeye 8 milyar 160 milyon 631 bin 711 TL destek sağlandı. Akdeniz Bölgesi’ni 22 bin 170 işletmeye verilen 4 milyar 856 milyon 106 bin 231 TL destekle Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Diğer yandan, 2023’te KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği programında 10 bin 771 işletmeye 672 milyon 6 bin 799 TL destek sağlandı.