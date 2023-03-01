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Kosova Başbakanı Kurti: Sırbistan'la ilişkilerin normalleşmesi ancak karşılıklı tanıma ile mümkün

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ancak karşılıklı tanıma ile mümkün olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:54
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Kosova Başbakanı Kurti: Sırbistan'la ilişkilerin normalleşmesi ancak karşılıklı tanıma ile mümkün

Kosova Başbakanı Kurti: Sırbistan'la ilişkilerin normalleşmesi ancak karşılıklı tanıma ile mümkün
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Delphi Ekonomi Forumu'na katıldı. Kurti yaptığı açıklamada, Sırbistan ile ikili ilişkilerin normalleşmesinin ancak karşılıklı tanıma ile mümkün olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da karşılıklı tanımanın ilişkilerin normalleşmesinin özünü ve merkezini oluşturduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin bana ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e sunduğu teklif bir temel oluşturuyor ve üzerinde çalışıyoruz. Bunu iki başkentte ve Brüksel'de kabul ettik" dedi.

Kurti ve Vucic, geçtiğimiz pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen teklifi görüşmüştü. Kurti'nin açıklamasına göre Kosova planı imzalamaya hazır olduğunu beyan ederken, Sırp lider Vucic belgeyi imzalamayı reddetmişti. Teklif, Sırbistan'ın Kosova'yı resmen olmasa da fiilen tanımasını ve uluslararası teşkilatlara üye olmasına engel olmamasını öngörüyor. Plan, aynı zamanda Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği olarak bilinen bir idari yapılanma teşkil edilmesini içeriyor.

Kosova ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğundaki Belgrad- Priştine Diyaloğu çerçevesinde müzakerelere 18 Mart'ta Üsküp'te devam etmeleri bekleniyor. 

 

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