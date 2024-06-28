Kosova Hükümeti, TikTok'u devlet kurumlarında yasakladı

Bugünkü kabine toplantısında alınan kararda, TikTok'un tüm devlet kurumlarında kullanımının yasaklanması oybirliğiyle kabul edildi. Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, kararın siber güvenlik önlemlerini artırmak için alındığını belirterek, TikTok'un devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi teknoloji ekipmanlarında kullanılmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Dobra, kararın Kosova Cumhuriyeti'nin Siber Güvenlik Kanunu'na ve uluslararası müttefiklerin benzer tedbirlerine uygun olduğunu ifade etti. TikTok'un kamu görevlileri tarafından resmi cihazlardan kaldırılması ve devlet kurumları tarafından gerekli teknik kısıtlamaların getirilmesi gerektiği de kararda belirtilen diğer önlemler arasında yer aldı.

Kosova hükümetinin aldığı bu karar, siber güvenlik konusundaki uluslararası endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.