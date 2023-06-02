Kosova ile Sırbistan cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moldova'nın başkenti Kişniev'de bir araya geldiğini duyurdu.

Kosova ile Sırbistan cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borrell, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Emmanuel Macron ile birlikte Osmani ve Vucic ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Borrell, görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki seçimlerin tekrarlanması, Kosovalı Sırpların seçimlere katılması ve Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulması için gerekli hazırlıkların başlatılması talebinde bulunduklarını aktararak, "Aksi takdirde bu durum AB ile ilişkiler açısından kötü sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

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RTK’ya açıklamada bulunan Osmani ise Macron ile Scholz’un ısrarı üzerine Vucic ile on dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vucic’in meselenin çözümü veya barışla ilgilenmediğini savunan Osmani, “Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı Vucic.” dedi.

Osmani, Kosova’nın, Almanya, Fransa ve ABD ile iş birliğine devam edeceğini anımsatarak, Kosova’nın kuzeyinde yapılan erken yerel seçimlerin tekrarlanabileceğinin sinyalini verdi.

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Macron, Scholz ve Borrell’e, Vucic ile müzakere masasına oturamayacağını söylediğini aktaran Osmani, “Müzakereler Brüksel’de yürütülüyor, söz konusu müzakerelerin kimler tarafından yürütüleceği Kosova’nın Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenmiştir.” şeklinde konuştu.

Osmani, Vucic’ten, Kosova sınırına konuşlanan Sırbistan ordusunu geri çekmesini, Kosova’daki suç örgütlerini bertaraf etmesini ve anlaşmaların hükümlerini uygulamasını talep ettiğini vurguladı. (İHA)

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