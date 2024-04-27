Kosova Savaşı'nda kaybolan 1600'den fazla kişi Priştine’de anıldı

Kaynak: AA
Kosova Savaşı'nda kaybolan 1600'den fazla kişi Priştine’de anıldı
Kosova Savaşı'nın gölgesinde kaybolan 1600'den fazla kişinin yasını tutan Kosova, "27 Nisan Ulusal Kayıp Kişiler Günü"nde bir araya geldi.

Başkent Priştine'de düzenlenen anma töreninde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, kurum temsilcileri ve savaş mağdurları, Kosova Meclisi bahçesindeki anıta çelenk bırakarak kayıpları andı.

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Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyeliğiyle kayıp kişilerin ailelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sırbistan'a karşı dava açma imkanına kavuşacağını müjdeledi. 27 Nisan'ın Kosova tarihi için en acı gün olduğunu vurgulayan Osmani, kayıpların akıbeti aydınlanana kadar bu yaraların açık kalacağını belirtti.

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Osmani, Sırbistan'ı toplu mezarları gizlemekle ve kayıp kişilerle ilgili anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Sırp yetkililerin savaş sırasında kaybolanlara ilişkin polis ve ordu arşivlerini açma konusundaki taleplere de kulak vermediklerini belirten Osmani, "Sırbistan, bir kez işlediği suçun izlerini saklamaya ve çifte suç işlemeye devam ediyor." dedi.

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1998-1999 yılları arasında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğunluğu Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla insan ise etnik kökenlerine bağlı olarak evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşın sona ermesine rağmen, 1600'den fazla kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Bu kayıpların çoğunluğunun da Arnavut olduğu tahmin ediliyor.

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