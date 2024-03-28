Köstence Limanı'na 1 milyar avroluk yatırım

Sorin Grindeanu sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Romanya ulusal çıkarların stratejik hedefini temsil eden Köstence Limanı’nın III S ve IV S İskelelerinin modernize edilmesi için hazinenin 1 milyar avro tahsis ettiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından limanın, yeni oluşturulan yaklaşık 17 derin rıhtım da dahil olmak üzere büyük kapasiteli gemilerin işlemesine müsait olacağı bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı ayrıca, "Yeni özel terminaller aracılığıyla Köstence Limanı, Karadeniz'deki ana liman statüsünü güçlendirecek, ekonomik ve lojistik avantajlarını da artıracak" dedi.