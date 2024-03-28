Köstence Limanı'na 1 milyar avroluk yatırım

Kaynak: Digi 24
Köstence Limanı'na 1 milyar avroluk yatırım
Romanya Ulaştırma Bakanı, Hükümetin Köstence Güney Limanı'nın geliştirilmesi için büyük yatırımları onayladığını duyurdu.

Sorin Grindeanu sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Romanya ulusal çıkarların stratejik hedefini temsil eden Köstence Limanı’nın III S ve IV S İskelelerinin modernize edilmesi için hazinenin 1 milyar avro tahsis ettiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından limanın, yeni oluşturulan yaklaşık 17 derin rıhtım da dahil olmak üzere büyük kapasiteli gemilerin işlemesine müsait olacağı bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı ayrıca, "Yeni özel terminaller aracılığıyla Köstence Limanı, Karadeniz'deki ana liman statüsünü güçlendirecek, ekonomik ve lojistik avantajlarını da artıracak" dedi.

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