Kostic resmen Fenerbahçe'de. Formayı giydi pozunu verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdiği Filip Kostic’i resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Kostic için bir veda mesajı yayınlayan Juventus ise "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" denildi.