8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maratona Adana ayarı. Koşuculara su yerine ciğer ikram edildi

Maratona Adana ayarı. Koşuculara su yerine ciğer ikram edildi

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu düzenlendi. Bir Adanalının yol kenarında durarak koşuculara ciğer kebap ikram ettiği anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:11
Takip Et

Koşuculara su yerine ciğer ikram edildi. Maratona Adana ayarı

Maratona Adana ayarı. Koşuculara su yerine ciğer ikram edildi
+
Aa
-

Adana Büyükşehir Belediyesince 13'üncüsü "İkinci yüzyılın birinci koşusu" sloganıyla düzenlenen yarı maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.

Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

ŞAMPİYON KENYA'DAN

Yarı maratonda erkeklerde Kenya'dan Isaac Kibet Chebuyo 1 saat 2 dakika 28 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk, engelli ve çocuk koşuları da yapılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bazı ailelerin bebek arabasıyla katıldığı halk koşunda tarihi Taş Köprü'den geçen katılımcılar için davul ve zurna çalındı. Müzik eşliğinde bir süre oynayan sporcular, sonrasında yarışa devam etti.

KOŞUCULARA SU DEĞİL CİĞER KEBAP UZATTI

Normal şartlarda maratonlarda koşuculara kulvar kenarında su tutulurken Adana farkını gösterdi. Bir Adanalının yol kenarında durarak koşuculara ciğer kebap ikram ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni toplandı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
3
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
4
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Artvin'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Eskişehir Otogarı çalışanlardan 'Üşüyoruz' eylemi
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Ukrayna-Rusya arasında esir takası
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.