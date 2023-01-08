Maratona Adana ayarı. Koşuculara su yerine ciğer ikram edildi

Adana Büyükşehir Belediyesince 13'üncüsü "İkinci yüzyılın birinci koşusu" sloganıyla düzenlenen yarı maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.

Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

ŞAMPİYON KENYA'DAN

Yarı maratonda erkeklerde Kenya'dan Isaac Kibet Chebuyo 1 saat 2 dakika 28 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk, engelli ve çocuk koşuları da yapılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bazı ailelerin bebek arabasıyla katıldığı halk koşunda tarihi Taş Köprü'den geçen katılımcılar için davul ve zurna çalındı. Müzik eşliğinde bir süre oynayan sporcular, sonrasında yarışa devam etti.

KOŞUCULARA SU DEĞİL CİĞER KEBAP UZATTI

Normal şartlarda maratonlarda koşuculara kulvar kenarında su tutulurken Adana farkını gösterdi. Bir Adanalının yol kenarında durarak koşuculara ciğer kebap ikram ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni toplandı.