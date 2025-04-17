Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde "kötü koku" ihbarı yapılan tek katlı müstakil evden 10 ton çöp çıkartıldı.

Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı. Evden 10 ton çöp çıkarken, ekipler evi baştan sona, temizleyip ilaçladı. Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezine götürüldü. Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.

Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı

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