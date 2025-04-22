Kötü kokuyla vahşet ortaya çıkmıştı! Cani şahıs ifadesiyle şoke etti

Olay, 21 Nisan'da Kastamonu'da sabah saatlerinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Ekipler, evde hamile bir kadının cesediyle karşılaştı.

Kokunun ardından vahşet çıktı! Meğer günler önce...

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu öğrenildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

MEYDANDA ÇOCUĞUYLA GEZERKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B. Civil'i (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B. Civil'in kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B. Civil, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ. Civil (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B. Civil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan B. Civil, "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Eşimi ben öldürmedim" şeklinde yanıt verirken, "Pişman mısınız?" sorusuna da "Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya" şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca B. Civil, "Aynı evde nasıl kaldınız?" sosunu ise yanıtsız bıraktı. B. Civil'in Cumhuriyet Savcılığındaki ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında da benzer yanıtlar vererek, suçlamaları kabul etmediğini ve eşinin kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 8 aylık hamile Elif Civil'in cenazesi de, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.