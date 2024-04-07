Kötü komşu insanı mal sahibi yapar atasözünün anlamı nedir?

Kötü komşu insanı mal sahibi yapar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Komşu ilişkilerinde, geri vermek üzere komşuların birbirinden ufak tefek şeyler istemelerinin doğal bir şey olduğunu anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Fakat kişinin komşusunun kötü biri olması durumunda, istenen şeyi vermekten kaçındığı bilinir. O zaman kişinin o şeyden gidip bir tane almak zorunda kalacağını anlatır. Böylece, kötü komşusu sayesinde mal sahibi olacağına değinilir.

KÖTÜ KOMŞU İNSANI MAL SAHİBİ YAPAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE OLARAK KULLANILIŞI NASILDIR?

"Geçen ay babam rahatsızlandı, Şefik amcadan yardım istedik arabasıyla bizi hastaneye götürsün diye. Adam bize yardım etmedi. Annemle inat ettik babam iyileştikten sonra gittik bizde araba aldık. Ne minnet edeceğiz? Çalıp kazanıp borcunu öderiz. Kötü komşu insanı böyle mal sahibi yapıyor işte."