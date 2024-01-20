Kovalamacada aracını bırakıp kaçmaya başladı

Konya’da polis devriye ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Ulaşbaba Caddesi üzerinde devriye atan yunus timleri, bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobil sürücüsü trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştı.

KAÇTI POLİS YAKALADI, SOĞUKTAN YİNE POLİS KORUDU

Sokak aralarında bir süre izini kaybettirmeye çalışan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

B.Y. isimli şahsın aracında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Şüpheliye yapılan GBT kontrolünde hakkında arama ve yakalama kararı olduğu belirlendi.

Öte yandan, kovalamaca sonucu üşüyen şüpheliye, bir polis memuru tarafından mont giydirildi.