Kovboy şapkası takan Rahmi Koç nerede çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kovboy şapkası takan Rahmi Koç nerede çıktı

Rahmi Koç, iş insanı Halil Çevik'in ailesini ziyaret etti ve birlikte at çiftliğini gezdiler. Bu anları, iş insanı Mustafa Selçuk Çevik sosyal medya hesabından paylaştı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Çevik Group ve Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik'in at çiftliğini ziyaret etti.

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Türkiye Krom Üreticileri Derneği (KROMDER) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, çiftlikteki atları tanıttığı görüntüleri paylaştı.

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Rahmi Koç, Halil İbrahim Çevik'in anlatımıyla çiftlikteki atlar hakkında bilgi aldı.

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Ayrıca, Halil İbrahim Çevik'in 19 dönümlük çiftliğinin 2 dönümünü, yasanın tartışıldığı dönemde 100 sokak köpeği için ayırarak bakımlarını üstlenmesiyle gündeme geldiği belirtildi.

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Mustafa Selçuk Çevik, Koç'un ziyaretini şu sözlerle paylaştı: “Bugün çok özel bir misafirimizi ağırladık: Sayın Rahmi Koç... Güzel bir yaz gününde doğanın tadını çıkarırken, harika sohbetler ettik ve unutulmaz anılar biriktirdik.”

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