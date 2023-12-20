Kovid yeniden hortluyor. Alt varyant için kötü haber geldi

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Kovid yeniden hortluyor. Alt varyant için kötü haber geldi
Kovid-19'un JN.1 varyantının, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, JN.1 varyantının küresel halk sağlığı açısından şimdilik düşük riskli olduğunu, ancak kuzey yarım kürede kışın gelmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarını artırabileceğini bildirdi.

DSÖ, verileri sürekli takip ettiğini ve JN.1’in risk durumunu gerektiğinde güncelleyeceğini belirtirken, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2’nin diğer varyantlarına karşı ciddi hastalık ve ölüm riskini azalttığını hatırlattı.

DSÖ, enfeksiyon ve ciddi hastalıklardan korunmak için kalabalık, kapalı veya havalandırması yetersiz yerlerde maske takılmasını, güvenli mesafenin korunmasını, ellerin sık sık yıkanmasını, şiddetli hastalık riski olanların Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmasını ve hastalık belirtisi gösterenlerin test olmasını tavsiye etti.

JN.1, önceden BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak araştırılıyordu. JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) geçen ay yayımladığı raporda yer almasının ardından son COVID-19 varyantı olarak dikkat çekti. JN.1’in, çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir tür olan Omicron’un, özellikle BA.2.86 (Pirola) varyantından türediği düşünülüyor. JN.1’in şu an yaygın olmadığı, ancak Avrupa ve ABD’de görüldüğü tahmin ediliyor.

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