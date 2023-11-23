Kovulan CEO partiyle karşılandı

OpenAI’den geçtiğimiz gün kovulan Sam Altman, çalışanların baskısı sonucu kuruma geri döndü. Çalışma arkadaşları Altman’ı partiyle karşıladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kovulan CEO partiyle karşılandı

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI, geçtiğimiz günlerde Chat GBT’nin geliştiricisi Sam Altman’ı kovmuştu.

Sam Altman’ın, kovulma sonrası Microsoft şirketiyle anlaştığı iddia edilmişti. Çalışma arkadaşlarının yoğun itirazı sonucu Altman kovulduğu şirkete geri çağırıldı. Altman’ın geri dönüşü, itfaiye araçlarıyla yapılan partiyle kutlandı.

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Insider’in haberine göre, OpenAI Altman’ın yeniden göreve gelmesinden sonra, çalışanlar şirketin San Francisco’daki genel merkezinde parti yaptı. Partinin yangın alarmını tetiklemesi üzerine de binaya iki itfaiye aracı gönderildi.

İşe geri dönen sadece Altman olmadı. OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman’da geri dönen önemli isimlerden birisi.

Greg Brocman, parti esnasında çektiği ve “Geri döndük” notuyla paylaştığı selfie ile anı ölümsüzleştirdi.

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