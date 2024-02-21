Kovulan teknik direktör soyunma odasını söküp eve götürdü

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Kovulan teknik direktör soyunma odasını söküp eve götürdü
15 yıl sonra kulüpten gönderilen Niko Laukötter kendi elleriyle yaptığı soyunma odasını ile beraber ayrıldı.

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya Bölge Ligi ekiplerinden FC Bocholt'un ikinci takımında oldukça ilginç bir olay yaşandı.

FC Bocholt yönetimi teknik direktör Niko Laukötter’e sezon sonunda yolları ayıracaklarını bildirdi.

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Buna karşılık Laukötter teknik direktörlükten anında istifa ettiğini duyurdu.

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Deneyimli teknik adamın öğrencileri hocalarına destek olmak için bu hafta oynanacak olan karşılaşmaya çıkmazken Laukötter oldukça sıra dışı bir hareket yaptı.

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Corona döneminde soyunma odasını kendi parasıyla yenileyen Alman hoca takımdan ayrılırken soyunma odasını da sökerek yanında götürdü.

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15 yıldır kulüpte bulunan Laukötter soyunma odasına kendi başına havuz, dijital ekranlar kızılötesi lamba ayna, koltuk ve televizyon koymuştu.

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