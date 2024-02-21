Kovulan teknik direktör soyunma odasını söküp eve götürdü

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya Bölge Ligi ekiplerinden FC Bocholt'un ikinci takımında oldukça ilginç bir olay yaşandı.

FC Bocholt yönetimi teknik direktör Niko Laukötter’e sezon sonunda yolları ayıracaklarını bildirdi.

Buna karşılık Laukötter teknik direktörlükten anında istifa ettiğini duyurdu.

Deneyimli teknik adamın öğrencileri hocalarına destek olmak için bu hafta oynanacak olan karşılaşmaya çıkmazken Laukötter oldukça sıra dışı bir hareket yaptı.

Corona döneminde soyunma odasını kendi parasıyla yenileyen Alman hoca takımdan ayrılırken soyunma odasını da sökerek yanında götürdü.

15 yıldır kulüpte bulunan Laukötter soyunma odasına kendi başına havuz, dijital ekranlar kızılötesi lamba ayna, koltuk ve televizyon koymuştu.