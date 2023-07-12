Köy camisi hastane oldu bahçesi acil servis

İHA’nın haberine göre; İlçe ve şehir merkezine uzaklıkları sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşların ayağına uzman doktorlar gitmeye devam ediyor. Hastalıkları erken teşhis etmek, köylere yerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla başlatılan 'Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz Projesi' bu kez Mudurnu'nun en uzak köyü Taşçılar'da sürdürdü.

Kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz, fizik tedavi, dahiliye, aile hekimi, iç hastalıkları gibi farklı branşlardan oluşan uzman doktorlar, muayene, tetkik ve tarama yaptı. Mobil kanser tarama, evde sağlık, diyetisyen, diş muayene ve tarama, sigara bırakma, aşı, MHRS randevu gibi birçok hizmet verildi. Proje hakkında konuşan Taşçılar köyü muhtarı Ahmet Karataş, “İlçeye 23 kilometre uzaklıktayız. Yaşlılarımız sağlık hizmetlerinden dolayı çok memnun kaldılar. Köylüler mutlu oldular” diye konuştu.

Köy sakini Şükrü Köse ise, "Köyümüz ilçeye uzak, dolayısıyla gitmek zor oluyor. Doktorlar köye geldi, muayene olacağız" dedi. Köyde yaşayan 92 yaşındaki Hasan Menekşe ise, "Doktorlar köyümüze geldi, muayene olduk, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisiyle karşılaştıklarını belirten doktorlar, her köyde bu tür çalışmaları yapacaklarını söyledi.