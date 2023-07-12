Köy camisi hastane oldu bahçesi acil servis

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu kez Mudurnu ilçesinin en uzak köyü Taşçılar'a mobil hastane kurdu. Köy camisi hastane olurken, bahçesi adeta acil servis gibi hizmet verdi.

Köy camisi hastane oldu bahçesi acil servis

İHA’nın haberine göre; İlçe ve şehir merkezine uzaklıkları sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşların ayağına uzman doktorlar gitmeye devam ediyor. Hastalıkları erken teşhis etmek, köylere yerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla başlatılan 'Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz Projesi' bu kez Mudurnu'nun en uzak köyü Taşçılar'da sürdürdü.

Kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz, fizik tedavi, dahiliye, aile hekimi, iç hastalıkları gibi farklı branşlardan oluşan uzman doktorlar, muayene, tetkik ve tarama yaptı. Mobil kanser tarama, evde sağlık, diyetisyen, diş muayene ve tarama, sigara bırakma, aşı, MHRS randevu gibi birçok hizmet verildi. Proje hakkında konuşan Taşçılar köyü muhtarı Ahmet Karataş, “İlçeye 23 kilometre uzaklıktayız. Yaşlılarımız sağlık hizmetlerinden dolayı çok memnun kaldılar. Köylüler mutlu oldular” diye konuştu.

Köy sakini Şükrü Köse ise, "Köyümüz ilçeye uzak, dolayısıyla gitmek zor oluyor. Doktorlar köye geldi, muayene olacağız" dedi. Köyde yaşayan 92 yaşındaki Hasan Menekşe ise, "Doktorlar köyümüze geldi, muayene olduk, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisiyle karşılaştıklarını belirten doktorlar, her köyde bu tür çalışmaları yapacaklarını söyledi.

aw933225-04.jpg

aw933225-02.jpg

aw933225-05.jpg

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor Spor
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor