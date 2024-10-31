Köy Kültür Evi’nden görme engelliler için kapak bağışı

Baysak, Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Aşağılıca Köyü’nde 38 yıl boyunca bir araya getirdiği yüzlerce köy eşyasını Köy Kültür Evi’nde sergiliyor ve aynı zamanda görme engellilere destek olmak amacıyla mavi kapak toplama kampanyası yürüttü.

Mehmet Ali Baysak, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için topladığı mavi kapakları düzenli olarak GÖRSEM’e bağışladı.

Yakın zamanda topladığı iki çuval mavi kapağı daha derneğe teslim eden Baysak, bu kapakların engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.

Baysak’ın bu anlamlı girişimi, hem köy kültürünü yaşatmaya hem de görme engelli bireylere destek olmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.