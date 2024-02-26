Köy muhtarı tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yeşilöz köyü muhtarı Kadir Y. ile Erdal Dağıstan arasında tartışma çıktı. Tartışma kıs aşurede kavgaya dönüştü ve Kadir Y., Erdal Dağıstan’ı bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdal Dağıstan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı; daha sonra ise Dağıstan, Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadir Y., gözaltına alınırken Dağıstan'ın cenazesinin Yeşilöz mezarlığına defnedileceği iletildi.