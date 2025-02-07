Köy okullarında çocuk şenliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köy okullarında çocuk şenliği

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklara yönelik etkinlikler ilgi görüyor. Kırsal mahallede düzenlenen "Köy Okulları Çocuk Şenliği"ne katılım oldukça fazlaydı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından yeni hayata geçirilen Köy Okulları Çocuk Şenliği'nin ilki Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 316 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurlarının yer aldığı etkinlikte, çocuklar çuval yarışları, seksek oyunları ve yüz boyama ile eğlenceli zaman geçirdi.

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Çocukları eğlenceli ve öğretici spor etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Şehitkamil Belediyesi, büyük ilgi gören "Sömestr Şenliği"nin ardından bu kez de "Köy Okulları Çocuk Şenliği" ile kırsal mahallelerdeki öğrencilere sürpriz yaptı.

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Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği "Köy Okulları Çocuk Şenliği"nde renkli görüntüler yaşandı.

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Etkinlikte geleneksel çocuk oyunları, sportif beceri, koordinasyon parkurları, akıl ve zeka oyunları ile çocukların keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Köy okullarında çocuk şenliği

Köy okullarında çocuk şenliği

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