Köy okulu öğrencilerinin Dubai çikolatası hayali gerçek oldu

Adana'nın Feke ilçesinde köy okulundaki öğrenciler, kaymakamın ziyaretinde merak ettikleri Dubai çikolatasını tatmak istediklerini söyledi. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın talimatı ile hayırseverlerin desteği ile temin edilen çikolatalar çocuklara dağıtılarak, hayallleri gerçeğe dönüştürüldü.

Feke'nin Oruçlu, Musalar, Kaleyüzü köylerinde okuyan öğrenciler, sosyal medyadan gördükleri Dubai çikolatasını çok beğendi. Çocuklar, köylerini ziyaret eden Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın "Bir isteğiniz var mı?" sorusu üzerine çok merak ettikleri Dubai çikolatasını tatmak istediklerini söyledi. Bu talep üzerine kaymakam çalışma başlattı. Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça ve kaymakamlık görevlileri, İstanbul'dan getirilen Dubai çikolatalarını öğrencilere tek tek dağıttı. Akça, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerin bu talebi için verdiği talimat ile çikolataların İstanbul ve Adana'dan hayırseverler desteği ile temin edilerek öğrencilere ulaştırıldığını kaydetti.

Eda Nur Birol adlı öğrenci, "Çikolata sosyal medyada viral olduğu kadar varmış. Tadını çok merak ediyordum, tadı güzelmiş. Burada her şeye ulaşma şansımız yok, biz de çok merak ediyorduk. Çok teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.

Nurdan Kaya ise, "Sosyal medyada gördüm. Tadını çok merak ediyordum, çok teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler tadını merak ettikleri Dubai çikolatasını büyük bir heyecanla yerken, bazı öğrenciler ise çikolatayı evlerinde kardeşleri ve aileleri ile yiyeceklerini belirtti.