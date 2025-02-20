Köyceğiz’de sazlık yangını başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köyceğiz’de sazlık yangını başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölü kenarında bulunan sazlıklarda yangın başladı.

Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz itfaiye ekipleri yola yakın bölümlerde alevlere müdahale ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi mevkiinde Köyceğiz Gölü bağlantısı bulunan sazlıklarda yangın başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen sazlık yangınını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. İç kesimlerin sulak alan olması nedeniyle alevlere yol kenarı ve kıyı kesimlerden müdahale ediliyor.

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