Köyceğiz’de şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Kaynak: İHA
Köyceğiz’de şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

B.T.'ye ait olduğu öğrenilen ikametin demir saçtan yapılan çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Olayın ardından yapılan incelemelerde, evin iç kısmı ve tavanında yaklaşık 250 bin TL'lik maddi hasar oluştuğu belirlendi. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların muhtemel tehlikelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

20241124aw335946-0.jpg

Son Haberler
Tarsus'ta fırtına cami minaresini yıktı
Fırtına cami minaresini yıktı
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Karaciğeri safra kesesini cillop gibi yapıyor! Her derde deva
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Utrecht zorlansa da 3 puanı aldı: Hansen’in efsane golü NEC'e yetmedi
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler
Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler