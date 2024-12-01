Köyceğiz’de teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya için önemli seminer

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde özel bir okulda, öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularında seminer düzenlendi.

Okul rehberlik servisi tarafından organize edilen etkinlikte, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya konuları ele alındı. Aycan Türk tarafından verilen seminerde, öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirme yapıldı. Siber zorbalığın, sanal platformlarda kişisel saldırılar, taciz ve istismar şeklinde nasıl tezahür edebileceği detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, sosyal medya kullanımının kontrollü olması gerektiği ve bu platformların bağımlılık oluşturabileceği vurgulandı. Seminer ile ilgili açıklama yapan Aycan Türk; "Teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya ile alakalı bir söyleşide çocuklarımızla beraberdik. Müdürüm Mustafa Gürbüz Hocama bu güzel imkanı sağladığı için teşekkür ederim" dedi.