Köyceğiz'de 'Yeraltı suları' satışa çıkarıldı. Ne buluyorlarsa satıyorlar

Muğla Valiliği’nin bünyesinde bulunan Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Köyceğiz ilçesinde bulunan yeraltı sularının satış amaçlı içme suyu amacına yönelik olarak ihale açarak yeraltı sularını 3 yıllığına kiraya vereceğini açıklamıştı.

Köyceğiz ilçesinde bulunan yeraltı sularının satışı için kiraya verilmesine yönelik ihale ilanı 18 Ocak’ta ilan edilmişti. YİKOB internet sitesinde ihale ile alakalı olarak şu ifadeler yer aldı:

“Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkii, sınırları ve debisi yazılı Yeraltı Suları, Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik olarak 3 Yıl süreli kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulüyle’ ile ihale edilecektir” denildi. Söz konusu ihale bugün yapıldı.

STK’LAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yeraltı sularının bile satışa sunulması tepkilerin odağında olurken STK’lar bu duruma itiraz etti. Muğla Su İnisiyatifi konu hakkında yaptığı açıklamada YİKOB’un yeraltı sularını satmasının yönetmeliğe aykırı olduğu ve suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamasının şu ifadeler yer aldı “Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğinin 5. maddesinde tanımlanmıştır. Bu görev ve yetkiler arasında yeraltı sularının kiraya verilmesi yetkisi yer almamaktadır.

Muğla YİKOB’un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğindedir.

Muğla Su İnisiyatifi olarak suyun yaşam hakkı olduğunu ve ticarileştirilemeyeceğini temel alan çalışmalarımızın gereği olarak Muğla Valiliği’ni suç niteliğinde olan söz konusu ihaleyi iptal etmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı ve eğer ihale gerçekleşirse bu özelleştirme girişimini durdurmak için her türlü yasal ve meşru mücadeleyi yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

TEPKİLER SONUÇ VERDİ VALİLİK GERİ ADIM ATTI

Yeraltı sularının satışına yönelik ihale için gelen tepkilerin ve ihalenin gerçekleşmesi halinde bu özel girişim karşısında her türlü yasal ve meşru mücadelenin verileceğinin belirtilmesinin ardından Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kararından geri adım attı ve sonuç olarak ihale iptal edildi.

Muğla Su İnisiyatifi tarafından tepki gösterilmesi ile beraber ihalenin iptal kararı Muğla Valiliği’nin internet sitesinde vatandaşlara duyuruldu.