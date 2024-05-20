Köyde gizemli mezar. Herkes birbirine soruyor

Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyündeki meçhul mezarın gizemi henüz çözülemedi. Köy mezarlığında bulunan ve 100 yıllık olduğu düşünülen mezarda kimin yattığı henüz tespit edilemedi.

Mezarın üzerinde herhangi bir isim veya tarih bulunmaması, gizemi daha da arttırıyor. Bu mezarın etrafında mezarlar yapıldığı fakat hiçbir bilgi olmadığı için bu mezarın taş haliyle kaldı.

Çatpınar Köyü Muhtarı Kamil Kurt, “Kim olduğunu bilmesek de bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Eskiden mezar çevresini taşla kapladıklarını belirten Muhtar Kamil Kurt, “Burada bulunan bu mezarın kimin olduğunu bilmiyorum. Bilen de yok. Çevresindeki taşlar sayesinde herhangi bir tahribat yaşamamış” şeklinde konuştu.