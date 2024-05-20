Köyde gizemli mezar. Herkes birbirine soruyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köyde gizemli mezar. Herkes birbirine soruyor
Sivas'ın köy mezarlığında bulunan ve bir asırlık olduğu tahmin edilen gizemli mezar gizemini koruyor. Herkes birbirine 'Bu mezar kime ait' sorusunu yöneltiyor.

Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyündeki meçhul mezarın gizemi henüz çözülemedi. Köy mezarlığında bulunan ve 100 yıllık olduğu düşünülen mezarda kimin yattığı henüz tespit edilemedi.

Mezarın üzerinde herhangi bir isim veya tarih bulunmaması, gizemi daha da arttırıyor. Bu mezarın etrafında mezarlar yapıldığı fakat hiçbir bilgi olmadığı için bu mezarın taş haliyle kaldı.

Çatpınar Köyü Muhtarı Kamil Kurt, “Kim olduğunu bilmesek de bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Eskiden mezar çevresini taşla kapladıklarını belirten Muhtar Kamil Kurt, “Burada bulunan bu mezarın kimin olduğunu bilmiyorum. Bilen de yok. Çevresindeki taşlar sayesinde herhangi bir tahribat yaşamamış” şeklinde konuştu.

aw208295-01.jpg

aw208295-02.jpg

aw208295-03.jpg

aw208295-04.jpg

aw208295-05.jpg

aw208295-06.jpg

aw208295-07.jpg

Son Haberler
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız Gündem
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi Spor
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çiftçilerden ateşli nöbet Gündem
Çiftçilerden ateşli nöbet
FETÖ firarisi esnaf yakalandı Gündem
FETÖ firarisi esnaf yakalandı
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi Dünya
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi