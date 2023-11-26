Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu

Köyde yaşayan genç bir kadın "Ofiste bir günüm" adlı videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Köy hayatında yaptıklarını ofis yaşamıyla anlattığı videosuyla izleyenleri güldürdü
26 Kasım 2023 Pazar
Köyde yaşayan genç bir kadın "Ofiste bir günüm" adlı videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Köy hayatında yaptıklarını ofis yaşamıyla anlattığı videosuyla izleyenleri güldürdü
Köyde yaşayan genç bir kadın "Ofiste bir günüm" adlı videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Köy hayatında yaptıklarını ofis yaşamıyla anlattığı videosuyla izleyenleri güldürdü